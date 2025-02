Meteoro 'bola de fogo' é registrado à luz do dia no RS

Um meteoro do tipo "fireball" (bola de fogo, em inglês) foi registrado no fim da tarde de ontem (22), em Taquara (RS), a 80 km de Porto Alegre.

O que aconteceu

Vídeo da passagem do meteoro foi compartilhado pelo diretor do Observatório Espacial Heller & Jung nas redes sociais. "Meteoros para serem registrados ao dia devem possuir elevada magnitude (brilho)", explicou o professor Carlos Fernando Jung no Instagram.

O fenômeno aconteceu às 19h21 do sábado, e durou cerca de seis segundos. Jung disse que a ocorrência é rara: no ano passado, de 8.000 meteoros registrados, só um foi à luz do dia.