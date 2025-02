'É bomba': lixo espacial invade atmosfera e deixa moradores curiosos em RR

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que lixos espaciais invadem a atmosfera, na noite de quinta-feira (20), deixando moradores de municípios de Roraima curiosos com as luzes no céu.

O que aconteceu

"É bomba", diz um morador em uma das gravações. No mesmo vídeo, outras pessoas especulam se seria um meteoro.

Uma mulher, que também presenciou a passagem dos objetos, afirmou que seriam anjos. "São os anjos. Sabia que isso é anjo? Não sei se é meteoro", disse.