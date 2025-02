Advogado tenta reverter medida protetiva com casos inventados por IA em SC

Uma desembargadora advertiu um advogado por usar argumentação aparentemente criada por inteligência artificial, pois cita casos que não existem para sustentar um pedido para revogar medida protetiva.

O que aconteceu

Desembargadora Cinthia Schaefer, do TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), diz em decisão que peça "aparenta ter sido criada por inteligência artificial". Ela cita que os "precedentes utilizados como reforço argumentativo foram criados para induzir o julgador a erro".

"Má-fé e desrespeito ao tribunal", continua a relatora do caso. O processo, julgado no último dia 6 de fevereiro, diz respeito a uma tentativa de revogar medida protetiva, num caso de violência doméstica. O processo corre em segredo de Justiça na 5ª Câmara Criminal do TJ-SC.