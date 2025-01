Golpistas usam sistema de disparo de SMS por área para atingir seu celular

Antena localizada em janela de apartamento; equipamento enviava SMS com links falsos para vítimas Imagem: Divulgação/PC-SP

Mensagem continha número para contato ou link para vírus. Ao entrar em contato, convencidas de que estavam lidando com uma empresa, as vítimas cediam dados bancários. No caso de infecção, os golpistas conseguiam ter acesso a dados do celular das vítimas.

Caso foi registrado como associação criminosa, estelionato e invasão de dispositivo informático. Uma pessoa foi detida e a polícia vai investigar a atuação dela na organização criminosa. Segundo a Anatel, aparelho de envio de SMS é clandestino e seu uso é passível de multa por descumprir a Lei Geral das Telecomunicações.

A Anatel diz que com a apreensão de ontem, esse é o terceiro equipamento apreendido na Grande São Paulo usado na aplicação de golpes.

Polícia diz que um dos primeiros casos ocorreu após apreensão de “carro do golpe” em julho do ano passado. Na ocasião, um homem foi detido com vários aparelhos que transmitiam SMS falso por regiões nobres da cidade. Os valores obtidos pelo golpe eram depositados na conta da namorada do suspeito.

Como evitar golpes

A empresa de segurança Kaspersky faz as seguintes recomendações?