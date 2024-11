Quadrilha desviou cerca de R$ 500 mil com golpe da 'falsa central de banco'

Dessa forma, os criminosos conseguiam acesso remoto aos celulares da vítima. Além de conseguir ver documentos, conversas, fotos e vídeos no celular, os criminosos também realizavam transações financeiras por meio dos aplicativos bancários das vítimas.

Só no Distrito Federal, doze ocorrências foram registradas contra essa quadrilha. O prejuízo total é estimado em R$ 500 mil.

"A gente tem a esperança de conseguir dinheiro suficiente para efetuar o ressarcimento das vítimas", disse o delegado Eric Sallum. "A população deve redobrar a atenção com contatos via aplicativos de mensagens, bem como ligações, uma vez que os criminosos conseguem inclusive clonar as binas dos telefones", alertou o delegado.

Agora, a investigação trabalha para localizar eventuais outros membros envolvidos com a quadrilha. Ninguém foi preso na operação de hoje.

De acordo com a polícia, os criminosos serão indiciados por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Como o nome dos envolvidos não foi divulgado, o UOL não conseguiu contato com as defesas.