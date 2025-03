Não caia nessa: golpe do falso pagamento é o mais comum em compra online

O motivo tem a ver com o uso de engenharia social por criminosos, diz a OLX. Isso envolve enganar uma vítima e induzir que se comporte de determinada forma, além da falta de educação digital.

O levantamento foi feito por meio de registros de golpe de usuários em plataformas de e-commerce, apps, contas digitais e da OLX. O estudo conseguiu estimar o valor e estabelecer um ranking das principais fraudes.

A pesquisa ainda apontou os estados de São Paulo (45%), Rio (11%) e Minas Gerais (8%) como os campeões em registros. Veículos (25%), celulares e smartphones (22%) e videogames (13%) são as categorias de itens mais usadas nos golpes

Como funcionam esses golpes e como se prevenir

Falso pagamento: o caso mais comum é o fraudador criar um comprovante falso de depósito. Ele envia para o vendedor, com a desculpa de que o dinheiro vai cair em breve.

É basicamente uma variação do golpe do envelope. Uma golpista faz um depósito num caixa eletrônico com um envelope vazio. Ele consegue obter um comprovante e envia para a pessoa com quem está negociando. Com isso, ele obtém o produto, enquanto a vítima fica a ver navios e sem o dinheiro. É comum também que o fraudador encerre as comunicações.