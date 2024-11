Crime usa seus dados, operadoras não são punidas, e golpes de SMS disparam

Registro falso dificulta que o golpista seja identificado e punido. Cheque sua fatura: há grandes chances de encontrar nela números desconhecidos que usaram seus dados para habilitar uma linha. A reportagem do UOL encontrou recorrentemente em um plano familiar de São Paulo até quatro linhas pré-pagas "estranhas", com DDDs do litoral e do interior paulista, que ninguém do grupo havia contratado.

Número desconhecido, com DDD de outra cidade, aparece em fatura de cliente da Vivo Imagem: Reprodução/UOL

Cancelamento depende da ação do dono da linha, que precisa ativamente entrar em contato com a operadora. Procuradas, as operadoras, responsáveis por tornar o processo de compra mais seguro e controlado, se recusaram a comentar e não explicaram por que é tão fácil contratar um plano pré-pago usando dados roubados.

Crime organizado também criou o próprio sistema de operadoras e plataformas para executar o crime. Segundo especialistas, as tecnologias usadas são consideradas avançadas até por quem trabalha no setor e exploram a fragilidade do sistema de SMS: envolvem spoofing (técnica de enganar o usuário), proxies (servidor intermediário) e VPNs (rede de conexão privada e criptografada) para mascarar a origem de chamadas e mensagens e dificultar a identificação e a punição.

Sistemas de SMS e chamadas são frágeis desde sua concepção, não foram projetados com segurança robusta, o que dificulta a implementação de mecanismos modernos de proteção. Além disso, muitos golpistas operam fora do país, complicando ainda mais o rastreamento. Mas existem ferramentas, usadas em outros países, que identificam o autor do golpe, como Stir/Shaken [protocolo de autentificação], RCD [Rich Call Data, informação enriquecida da ligação] e inteligência artificial para analisar padrões.

Luiz Henrique Barbosa, especialista em segurança digital

A desterritorialização do estelionato dificulta a investigação. "A vítima faz o boletim de ocorrência em um estado, e a investigação aponta que o endereço de IP é de outro. É necessária uma carta de cooperação entre as polícias para o avanço das investigações", explica Túlio Bueno de Alckmin Morais, delegados de polícia de São Paulo.