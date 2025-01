ANPD manda empresa suspender pagamento em troca de escaneamento de íris

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), ligada ao governo federal, anunciou nesta sexta-feira (24) que mandou a empresa TFH (Tools for Humanity) suspender a oferta de pagamento em troca da coleta de íris em várias cidades do Brasil.

O que aconteceu

A autarquia também determinou que a empresa, com sedes nos EUA e na Alemanha, identifique em seu site o responsável pelo tratamento dos dados coletados. Para a ANPD, o pagamento em criptomoeda influencia no consentimento do titular sobre os dados.

Citando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a ANPD diz que a negociação deve ser "livre". "O consentimento para o tratamento de dados pessoais sensíveis, como é o caso de dados biométricos, precisa ser livre, informado, inequívoco e fornecido de maneira específica e destacada, para finalidades específicas".