Recebeu alerta? Como Instagram ajuda em busca de menina desaparecida no PR

Mais de 30 países têm alertas do tipo, informou a Meta. No Brasil, os avisos foram iniciados pelos estados do Ceará, Minas Gerais e pelo Distrito Federal.

Desaparecimento mobiliza polícia

Mãe de Eloah buscou a polícia para informar que uma mulher se passando por agente de saúde raptou a menina. A suspeita teria falado que a criança precisava fazer um exame, ou o conselho tutelar a levaria embora.

As duas entraram no carro da suspeita, segundo relato da mãe. Pouco tempo depois, a falsa agente de saúde teria pedido para a mãe da criança deixar o veículo para ajeitar a cadeirinha da menina, fugindo com ela.

"Todos os recursos cabíveis" são aplicados na busca pela criança, informou a polícia. Quem tiver informações sobre Eloah pode acionar o telefone 197, da PCPR, ou o 181, do Disque Denúncia.