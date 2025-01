ANPD investiga escaneamento de íris e recomenda cautela ao ceder dados

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), autarquia ligada à Presidência da República, informa que investiga a TFH, Tools for Humanity - empresa que faz coleta de dados de íris e que tem atuado em várias cidades do Brasil - e que recomenda que as pessoas entendam o que vai acontecer com os dados cedidos e que tenham cuidado ao fornecer informações sem uma finalidade.

O que aconteceu

A TFH é responsável por um dispositivo chamado Orb, que faz a coleta de dados da íris das pessoas. A ideia da empresa é desenvolver um sistema único de verificação humana conhecido como WorldID. Como contrapartida, quem cede as informações ganha uma criptomoeda - há relatos de pessoas que conseguiram sacar até R$ 700, mas não há um valor fixo.

ANPD pediu detalhes para a TFH, que respondeu ao órgão; esclarecimentos estão sendo analisados. A Autoridade diz que solicitou, por exemplo, sobre o tratamento de dados, os direitos que os titulares dos dados têm e o que a empresa ganha com a coleta. Processo de fiscalização começou em novembro do ano passado, com o início das atividades da TFH no Brasil.