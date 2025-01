Chefe do TikTok foi estagiário de Zuck no Facebook e hoje é seu maior rival

Página do LinkedIn não traz detalhes de quanto tempo Chew ficou no Facebook. Em média, o programa de MBA de Harvard dura dois anos. Então, é possível inferir que ele deve ter trabalhado na empresa de Zuckerberg entre 2009 e 2010 (ano em que se formou).

Após sua estreia na área de tecnologia, Chew trabalhou num fundo de investimento e na Xiaomi. Na empresa chinesa, Chew foi diretor financeiro e depois presidente internacional da marca.

Chew tornou-se CEO do TikTok em 2021 e encontrou seu antigo empregador em 2024. Na ocasião, tanto Zuckerberg quanto ele participaram de uma audiência no Senado dos EUA sobre a influência de redes sociais nas crianças.

TikTok estreou nos EUA em 2017 logo após a chinesa ByteDance comprar o Music.ly. Atualmente, o TikTok é visto como uma rede social com grande predominância do público jovem. Nos EUA, empresa diz ter 150 milhões de usuários.

Com o sucesso do TikTok, o Instagram começou a imitar vários recursos. A empresa foi transformando o app de fotos em uma aplicação com grande predominância de vídeos (com os Reels), inclusive com curadoria feita por algoritmos. A rede social da Meta também copiou a possibilidade de fazer ?remix? (facilitando que pessoas reajam a conteúdos de outros usuários).