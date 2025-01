WhatsApp poderá ser integrado com seu Facebook e Instagram; o que muda

A Meta está integrando aos poucos suas plataformas, e o próximo passo disso é juntar o WhatsApp ao Facebook e Instagram. Como resultado prático, será possível postar status do WhatsApp diretamente nas outras redes. A funcionalidade começa a ser liberada hoje, porém só chegará ao Brasil nos próximos meses.

O que aconteceu

Meta anunciou a integração do WhatsApp à Central de Contas. Este é um recurso que permite atualmente que uma pessoa junte seus perfis do Facebook e Instagram, possibilitando a postagem cruzada (que stories do Instagram vão para o Facebook Story e vice-versa).

A mudança envolve a inclusão do WhatsApp. Como resultado, será possível publicar status do WhatsApp diretamente no Instagram ou no Facebook. O contrário (Facebook story ou Instagram stories no WhatsApp) não será possível. Ao postar o status, a pessoa terá a opção de escolher se quer ou não republicar no Facebook e/ou no Instagram.