Google está desenvolvendo IA para softwares antes de conferência anual, diz The Information

(Reuters) - O Google, da Alphabet, vem demonstrando aos funcionários e desenvolvedores externos uma série de produtos diferentes, incluindo um agente de inteligência artificial para desenvolvimento de software, antes de sua conferência anual de desenvolvedores, informou o site The Information nesta segunda-feira.

O agente tem como objetivo ajudar engenheiros a navegar por todas as etapas do processo de software, desde a resposta a tarefas até a documentação do código, diz a reportagem, citando três pessoas que viram demonstrações do produto ou foram informadas sobre ele por funcionários do Google.

A gigante da tecnologia também pode demonstrar a integração de seu chatbot Gemini AI, no modo de voz, com seus óculos e headsets Android XR, de acordo com a reportagem.