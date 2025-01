Astrônomos alertam sobre poluição luminosa perto de telescópios no Chile

O Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês) alertou nesta quinta-feira (9) sobre a ameaça que poderia representar para o funcionamento do observatório Paranal, no norte do Chile, a construção de um projeto para produzir hidrogênio e amoníaco verdes, devido à poluição luminosa.

Os cientistas acenderam o alerta diante do início da tramitação ambiental de um "megaprojeto" para produzir hidrogênio e amoníaco verdes por parte da empresa chilena AES Andes.

O projeto estaria localizado em Taltal, na região de Antofagasta, a entre cinco e 11 quilômetros de distância de Paranal, que abriga o Very Large Telescope, um dos instrumentos óticos mais poderosos do mundo. Junto dele está sendo construído o Extremely Large Telescope, com capacidade ainda maior.