Samsung lança smartphone mais fino em corrida contra Apple

A Samsung não revelou o local de produção do novo modelo.

No evento de lançamento, a Samsung descartou preocupações sobre possíveis problemas de desempenho e gerenciamento de calor com o dispositivo.

"Alguns podem se preocupar que um telefone mais fino comprometa o desempenho ou tenha dificuldades com o gerenciamento de calor", disse o vice-presidente executivo da Samsung Electronics, Moon Sung-hoon. "Conseguimos projetar uma câmara de vapor mais fina para se adequar ao design fino. Estamos confiantes que o S25 Edge pode ser usado sem preocupações com superaquecimento", disse Moon.

A Samsung se tornou a principal marca de smartphones do mundo no primeiro trimestre, conquistando 20% do mercado global e superando por pouco a Apple, que detinha 19% de participação, segundo dados da Counterpoint Research.

No mês passado, no entanto, a Samsung disse que as vendas do segundo trimestre poderão ser afetadas se os riscos da guerra comercial enfraquecerem a demanda.