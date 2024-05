'Se entrar, vai ver fuzil': como mototáxi age com milícia e tráfico no RJ

A cidade do Rio de Janeiro tem apps de carro (como 99 e Uber) com opções de transporte de moto há pouco mais de um ano, mas como funciona o acesso de motos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas ou milícias?

Por que transporte por motos 'bomba' no Rio?

Uber Moto e 99Moto chegaram ao Rio de Janeiro no final de janeiro de 2023. De modo geral, as corridas de moto por aplicativo são de 25% a 30% mais baratas que as feitas por carros.

Cidade tem tradição de mototáxi. O transporte por motos é muito comum em cidades do Nordeste. Com migração para o Rio, explica Krishna Ramaciote, presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Rio, muitos passaram a querer esse forma de locomoção. "Começou incipiente por volta de 2007 e passou a ter um crescimento evolutivo entre 2012 e 2015 —nessa época, quase todas as comunidades já tinham o serviço", explicou.