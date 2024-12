E se a gravidade fosse desligada? Você viveria o pior passeio de astronauta

Sopa de átomos

Sem gravidade, o destino do universo como um todo não seria nem um pouco brilhante: aos moldes do ocorrido com Terra e Sol, os corpos celestes também seriam desintegrados. Adeus, portanto, a planetas, estrelas, asteroides, cometas e tudo mais.

O que isso se tornaria? Provavelmente uma nuvem de átomos e moléculas sem uma função definida.

Uma situação diferente ocorreria com corpos pequenos, como cadeiras e outros objetos, que têm estrutura definida por ligações moleculares, não por gravidade. Ainda assim, devido ao seu diminuto tamanho em escala cósmica, invariavelmente eles se misturariam a essa nuvem de átomos e moléculas.

Atração total

Explicar o que é a gravidade é algo relativamente simples: tudo que tem massa exerce atração gravitacional. Quanto maior a massa de um corpo, maior a atração exercida por ele sobre outros corpos.