Após instabilidade, usuários reclamam que foram banidos do WhatsApp

Usuários no X (antigo Twitter) estão reclamando que suas contas do WhatsApp foram banidas na última quarta-feira (11), após app sofrer instabilidade e ficar indisponível para várias pessoas ao redor do mundo.

O que aconteceu

WhatsApp sofreu instabilidade na última quarta-feira (11), por volta das 15h (horário de Brasília). Além do app, outros apps da Meta, como Instagram e Facebook, ficaram fora do ar ou com dificuldade no acesso.

Por volta das 16h, WhatsApp começou a voltar para a maioria das pessoas. Neste horário, a ferramenta DownDetector (que monitora falhas em diversas plataformas) passou a mostrar queda em notificações de erro no acesso ao aplicativo de mensagens.