Ouvir áudio longo, nunca mais: WhatsApp lança ferramenta de transcrição

Plataforma diz que transcrições serão salvas no celular do usuário. As mensagens de voz permanecerão criptografadas de ponta a ponta, o que significa que nem o WhatsApp poderá ter acesso ao conteúdo.

A função também pode ser desativada, caso o usuário deseje. "Estamos felizes por desenvolver essa experiência e torná-la ainda melhor e mais simples", acrescentou a plataforma.