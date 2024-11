Cães podem responder a quase 90 palavras; saiba quais funcionam melhor

Uma pesquisa da Universidade de Dalhousie, na Canadá, descobriu que os cães domésticos são capazes de responder em média a 89 palavras. Isto é, se você disser para o seu pet "sente" ou "fique", saiba que o cachorro realmente pode ter entendido o comando.

O estudo, publicado na Revista de Ciência Aplicada do Comportamento Animal, chegou à conclusão após analisar a interação de 165 cães com seus tutores. Os cachorros das raças border collie e pastor alemão apresentaram melhor desempenho durante os testes.

As autoras da pesquisa, Sophie Jacques e Catherine Reeve, desenvolveram um inventário com 172 palavras em inglês que são geralmente usadas pelos donos na relação com os pets. Os tutores também poderiam adicionar outras durante a pesquisa.