Como manter a esponja longe de bactérias? Dá pra usar até o microondas

Para esterilizar a esponja na panela, o dr. Bactéria acrescenta que é preciso esquentar a água no recipiente e, assim que iniciar a ebulição, você pode jogar a bucha e fechar a panela com cuidado. Quando recomeçar a ebulição, deixa ela por três minutinhos em água fervente e ela estará limpa.

Já no micro-ondas, é preciso deixar a esponja úmida, envolvê-la em um papel toalha e colocar sobre um pires para esquentar no eletrodoméstico. Você pode deixá-la no micro-ondas até 2 minutos, pois mais do que isso corre o risco de ela pegar fogo. Cuidado!

2 - Limpeza com água sanitária

Um outro procedimento bastante utilizado para desinfecção é deixar de molho a esponja com água sanitária. O hipoclorito (água sanitária) também tem grande capacidade de matar os microrganismos da esponja.

É preciso colocar um litro de água, duas colheres de água sanitária e deixar a esponja imersa por 10 minutos para fazer o efeito.

O primordial é escolher um desses três métodos de desinfecção para realizar diariamente. Assim, evita a proliferação de microrganismos e a contaminação cruzada, que pode acontecer por conta da limpeza de itens como as tábuas de carne que podem levar bactérias para outros utensílios, como pratos e garfos.