Por que os dedos enrugam quando ficamos muito tempo na água?

Os cientistas fizeram um experimento com alguns voluntários que tinham que pegar bolinhas de gude imersas em um balde d'água com uma mão e passá-las para a outra, com o intuito de colocá-las em outro local.

No final do experimento, os cientistas verificaram que os voluntários com os dedos enrugados completaram a prova mais rápido do que as pessoas que estavam com os dedos lisos e secos.

Eles sugerem que ter os dedos enrugados facilita o manejo de objetos embaixo d'água, o que pode ter sido uma vantagem para os primeiros humanos que procuravam alimento na natureza.

Fontes: Luiz Carlos Campos, dermatologista; Sylvia Ypiranga, dermatologista