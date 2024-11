Afinal, existe substância química que dedura quem faz xixi na piscina?

O primeiro ponto é a incapacidade de se prever qual componente da urina que o produto irá reagir para dar colocação na água, pois não se sabe o que poderá ter no xixi do banhista.

Outro problema está na mistura com o cloro. Mesmo que químicos pudessem adivinhar o que vem no xixi das pessoas, a mistura da urina com o cloro existente na piscina mudaria sua estrutura química e passaria a ser desconhecida para o eventual produto.

Quando a pessoa urina na água, o cloro imediatamente já começa a reagir com as substâncias. Então, aquela substância na qual eu planejei para ser detectada, imediatamente deixou de existir ao entrar em contato com a água.

Existem várias substâncias diferentes na urina e vários níveis de cloro em cada piscina. Ou seja, os desenvolvedores de um possível produto não conseguiriam descobrir o que identificar, acrescenta o pesquisador.

Fazer xixi na piscina faz mal

Por mais que não exista um "dedurador de xixi", não custa lembrar que urinar na piscina não é recomendável. Além de ser considerada falta de educação, a prática pode trazer danos à saúde.