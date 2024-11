Como o micro-ondas cozinha a comida tão rápido? Veja mitos e verdades

O forno de micro-ondas é um destes pequenos "milagres" tecnológicos que, de tão comuns, já fazem parte da paisagem, em casa ou no trabalho. Ele é mais veloz e eficiente do que os fogões a gás no aquecimento e descongelamento rápido de alimentos. E a física explica a ciência por trás da "mágica".

Os micro-ondas possuem uma válvula com nome de vilão de quadrinhos chamada magnetron. Ela é a responsável pela reação molecular que acontece no interior do forno quando ligamos o aparelho. As ondas eletromagnéticas de alta frequência, iguais às do rádio, com 2.450 megahertz (MHz) são ideais para agitar as moléculas de água presentes na comida.

Para acelerar o processo, um ventilador na parte de cima do forno espalha as ondas pelo seu interior, enquanto as paredes metálicas barram sua fuga e as devolvem para o centro, envolvendo o alimento. Nesse bate-e-volta, as moléculas de água vibram intensamente, inclusive as que estão no interior da comida, produzindo calor interno e cozinhando por igual.