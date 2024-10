Como gerar imagens de graça por IA do WhatsApp no novo 'círculo azul'

Então, é só esperar pela resposta. A Meta AI processará a mensagem e, em alguns segundos, enviará uma imagem gerada com base na descrição que você forneceu.

Outra possibilidade além do chat com a IA é gerar a imagem direto em um grupo ou conversa com outro contato. Basta digitar @Meta AI e prosseguir com o pedido. Ex: "@Meta AI gere uma imagem de uma mudança de apartamento". Veja o resultado:

Imagem de "mudança de apartamento" gerado por IA da Meta Imagem: Reprodução/IA da Meta no WhatsApp

Caso queira editar a imagem gerada, basta digitar e enviar os comandos que deseja, e então esperar pela geração de novas versões do que foi solicitado.

Também é possível criar um gif com a imagem gerada pela inteligência artificial. Para isso, basta digitar no chat "animar", sem aspas, após a imagem gerada pela IA.