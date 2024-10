Aceitou sem ler? X quer usar seus dados para treinar IA; governo questiona

A empresa cita que há configuração para que dados não sejam treinados, mas não informa onde. Na aba de Privacidade e Segurança, nas Configurações do X, só tem a opção de impedir que dados sejam usados para treinar a Grok, a inteligência artificial generativa do X, disponível apenas para usuários pagantes do serviço. Esta última opção é acessível indo em Configurações > Privacidade e Segurança > Grok e desativar a opção "Permitir que seus posts e suas interações, entradas e resultados do Grok sejam usados para treinamento e ajuste fino".

As regras entram em vigor em 15 de novembro. A página de privacidade diz que se você continuar a usar os produtos do X, significa que você concorda com os novos termos de uso.

ANPD está de olho em atuação do X

ANPD, órgão responsável pela proteção de dados de brasileiros, está investigando desde julho o uso de dados de treinamento de IA do X. Em nota, órgão diz que a empresa tem respondido às informações da fiscalização.

Sobre a mudança recente nos termos, a ANPD diz que convocará a empresa para prestar esclarecimentos. Em nota, órgão ressalta que quer entender melhor "impactos da alteração na proteção dos dados pessoais dos usuários da plataforma". Caso seja percebido risco de "grave dano à proteção de dados", outras medidas poderão ser tomadas.

Recentemente, a ANPD pediu esclarecimentos à Meta por usar dados de usuários das redes sociais para treinar IA. Após ajustes, gigante das redes sociais passou a notificar melhor as pessoas e a ensinar como impedir que dados sejam usados para treino.