Para Interpol e PF, facções miram crime digital, 'invisível, sem violência'

Em 29 de agosto de 2021, criminosos do chamado "Novo Cangaço" dominaram a cidade de Araçatuba (SP) para roubar bancos.

De acordo com Siqueira, os criminosos tiveram um investimento de quase R$ 600 mil e causaram um prejuízo na casa dos R$ 7 milhões. "Foi uma ação muito violenta. Teve confronto com a polícia", afirmou.

Em comparação, uma organização criminosa em 2022 causou um prejuízo de R$ 30 milhões com investimento de, "no máximo, R$ 2.000", de acordo com Siqueira, "comprando um kit fraude no Telegram".

"Foi uma ação invisível para o grande público, sem confronto com a polícia e com risco muito baixo para o criminoso. O cara está lá no ar condicionado fazendo fraude."

Erik Siqueira, da PF

A fraude a que ele se refere foi alvo da operação "Saque Antecipado" da PF, que descobriu uma organização que criava contas bancárias em nome de terceiros para receber auxílio emergencial.

Na sequência, o dinheiro era enviado para contas laranjas para ser pulverizado para outras contas.