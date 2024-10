Quanto ganha um vencedor do prêmio Nobel? Dá pra ficar milionário

um diploma.

a tradicional medalha com perfil de Alfred Nobel, criador do prêmio, feita em ouro de 18 quilates.

11 milhões de coroas suecas. O valor é de aproximadamente R$ 5,8 milhões.

Como são escolhidos os vencedores do Nobel

O processo de escolha do vencedor do Prêmio Nobel começa com os comitês de cada área. Eles enviam cartas para cientistas, professores e acadêmicos de vários países e solicitam indicações de pessoas para concorrerem à premiação — anualmente, são de 200 a 300 indicados, nessa primeira fase.

Essas pessoas que fazem a indicação precisam seguir algumas regras:

Não pode indicar a si mesmo.

Pode indicar até três pessoas em uma mesma categoria.

Não é permitida a indicação póstuma (pessoas que já morreram).

O indicado deve ter feito uma descoberta ou tido ações que tragam benefícios para a humanidade.

Na sequência, os comitês selecionam os candidatos que melhor se encaixam nas expectativas para o prêmio.