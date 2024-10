Maçonaria e imagem digital: as novas revelações sobre Jack, o Estripador

Relação com a maçonaria teria livrado suspeito da prisão. De acordo com os estudos de Edwards, Jack não estava mutilando aleatoriamente suas vítimas, e sim seguindo cuidadosamente instruções estabelecidas em supostos juramentos maçônicos. A localização dos cortes feitos e a mutilação vista nos corpos das vítimas, por exemplo, estariam de acordo com estes juramentos, segundo o jornal britânico Daily Mail. Para preservar a imagem da maçonaria, os membros teriam acobertado a identidade dele.

[História envolvendo a figura alegórica do 'mestre maçom' Hiram Abiff] levou à criação de três "juramentos de sangue" maçônicos hoje, cada um deles apresentando representações gráficas de mutilações corporais. O primeiro juramento inclui a frase: 'Oh, se minha garganta tivesse sido cortada e minha língua arrancada'; a segunda proclama: 'Que meu seio esquerdo foi rasgado e meu coração e órgãos vitais foram arrancados...'; e a terceira: 'Que meu corpo foi cortado em dois...' Daily Mail, sobre a relação entre os crimes de Jack e juramentos da maçonaria indicados por Russell Edwards

Xale ajudou a encontrar DNA

Primeiro livro do autor sobre o caso foi lançado em 2014. Chamado "Naming Jack the Ripper" (Nomeando Jack, o Estripador), a obra escrita por Russell Edwards narra o caminho traçado pelo autor e por cientistas para chegar à possível identidade do assassino.

DNA descoberto em xale deu início ao projeto de Edwards. Entusiasta dos mistérios envolvendo Jack, o Estripador, em 2007 o escritor comprou um xale encontrado em torno do corpo de Catherine Eddowes, uma das vítimas do criminoso. A partir daí, Edwards e especialistas forenses analisaram manchas de sangue e de sêmen que estariam no tecido mais de 100 anos depois dos crimes terem ocorrido. Segundo a equipe responsável pela pesquisa, o xale continha DNA de Catherine e de seu assassino.