'Epidemia de Pix' no DF levou à quadrilha que formatou painel de dados

Para comprar, era preciso entrar num app de mensagem instantânea (como o Telegram e o WhatsApp) e fazer uma transferência.

"Esses painéis têm informações que eu, como delegado, não tenho. Para eu conseguir algumas delas, preciso fazer três ou quatro ofícios às vezes."

Eric Sallum, delegado da Polícia Civil

Além de acessar as bases vazadas e já conhecidas, os criminosos da Asa Norte tinham acesso a um sistema do Ministério da Justiça que reúne bases de dados do governo. Com isso, sabiam o veículo e a rotina do delegado.

Em 20 de junho de 2023, duas pessoas foram presas na operação RockYou2023 na Ceilândia (DF) e em Rio Verde (GO). Na ocasião, servidores também foram apreendidos — algo inédito até então.

A dupla responde em liberdade às acusações de divulgação de segredo, invasão de dispositivo informático, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As penas somam mais de 20 anos de reclusão.