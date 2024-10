Dados à venda: 'painel de dados' dá aos golpistas tudo de que precisam

Basta seu nome ou número de telefone. Com esse naco de informação, é possível saber onde você mora, seu CPF, sua renda, seus parentes, se você é bom pagador e até achar fotos suas na internet. Tudo numa tela só.



Essas informações são reunidas no que se convencionou chamar de "painel de dados", um site que é a origem de boa parte dos golpes virtuais -- a modalidade de crime que mais cresce no Brasil.



Criminosos chegam fácil a esse paraíso de informações. Por meio de assinatura (que varia de R$ 30 a R$ 350) protegida com login e senha, esses sites reúnem dados vazados ou roubados de órgãos públicos e empresas privadas.



De acordo com levantamento da Tenable, uma empresa de cibersegurança, junto a profissionais de TI, o Brasil sofreu 43% do total global de vazamentos em 2022, com mais de 1 bilhão de registros.

Quem cria os painéis comete uma ilegalidade, usando dados vazados ou reunindo os que estão disponíveis nas redes e bancos de dados abertos. Acessá-los, por si só, não configura crime.

O problema é que, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, estelionatos e golpes virtuais derivados desses acessos cresceram vertiginosamente no país.