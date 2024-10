Eclipse solar parcial será visível para parte do Brasil hoje; saiba onde

Nesta quarta-feira (2), no fim de tarde, haverá um eclipse solar anular, que será acompanhado parcialmente no Brasil, entre 16h30 e 18h30 do horário de Brasília.

O que acontecerá

O eclipse ocorre quando a Lua orbita entre a Terra e o Sol. O que acontece hoje é chamado de anular, pois a Lua não consegue cobrir completamente o Sol, deixando visível uma espécie de anel de luz solar. Isso acontecerá porque a Lua fica um pouco mais longe da Terra do que o habitual, dando essa impressão, para nós da Terra, de "cobertura" do astro-rei.

O eclipse vai ser melhor observado no oceano Pacífico e extremo sul da América do Sul, incluindo Chile e Argentina, segundo o Observatório nacional.