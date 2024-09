Tão raro quanto ganhar loteria: como são gerados gêmeos de pais diferentes?

No ano passado, uma mulher contou que deu à luz gêmeos de pais diferentes em Mineiros (GO). As dúvidas sobre a paternidade dos meninos começaram quando as crianças tinham apenas oito meses. Um exame de DNA comprovou o caso.

Uma mulher deu à luz gêmeos de pais diferentes em Mineiros (GO), em um caso raríssimo, com apenas 20 registros do tipo na comunidade científica de todo o mundo.... - Veja mais em https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/09/08/mulher-da-a-luz-gemeos-de-pais-diferentes-em-goias.htm?cmpid=copiaecola

Em 2016, um casal vietnamita descobriu que os filhos gêmeos tinham pais diferentes quando as crianças já tinham dois anos de idade, após a família desconfiar que um deles havia sido trocado na maternidade, dada a diferença entre eles.

Em 2009, uma mulher norte-americana contou com detalhes, na TV, como descobriu que os filhos gêmeos não tinham o mesmo pai. Surpresa com a diferença entre eles, ela decidiu fazer um exame de DNA e descobriu que as chances de os irmãos serem do mesmo pai era nula. Ela admitiu que estava tendo um caso na época em que engravidou, mas o marido acabou assumindo o filho do amante como dele.

Há poucos casos como esses registrados na literatura médica (até o ano passado, eram apenas 20 em todo o mundo) principalmente porque eles dependem de uma conjunção de fatores para ocorrer naturalmente: