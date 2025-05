Plano da Apple de pesquisa com IA no Safari ameaça domínio do Google

Cue afirmou que as buscas no Safari caíram pela primeira vez no mês passado devido ao fato de os usuários recorrerem cada vez mais à IA, segundo a fonte. As ações da Apple fecharam em queda de 1,1%.

O comentário sugere que uma mudança radical na pesquisa está a caminho, ameaçando o negócio dominante do Google — destino de publicidade para os profissionais de marketing transformado em alvo para os órgãos de defesas da concorrência dos EUA, que entraram com dois grandes processos contra a empresa.

O Google é o mecanismo de busca padrão no navegador da Apple, posição cobiçada pela qual ele paga à fabricante do iPhone cerca de US$20 bilhões por ano, ou cerca de 36% de sua receita de publicidade de busca gerada pelo navegador Safari, de acordo com estimativas de analistas.

Proibir o Google de pagar às empresas para ser o mecanismo de busca padrão está entre as soluções propostas pelo Departamento de Justiça dos EUA para acabar com seu domínio na busca online.

"A perda da exclusividade da Apple deve ter consequências muito graves para o Google, mesmo que não haja outras medidas", disse Gil Luria, analista da D.A. Davidson.

"Muitos anunciantes têm toda a sua publicidade de busca com o Google porque ele é praticamente um monopólio com quase 90% de participação. Se houvesse outras alternativas viáveis para a pesquisa, muitos anunciantes poderiam transferir grande parte de seus orçamentos de publicidade para fora do Google", disse Luria.