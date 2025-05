EUA pedem que Google venda plataformas de anúncios por serem monopólio

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) propôs que o Google venda suas plataformas de publicidade AdX e DFP, depois que um juiz federal concluiu que a empresa domina ilegalmente dois mercados de anúncios online.

As soluções propostas, incluindo as vendas, são necessárias para acabar com os monopólios da gigante de tecnologia Alphabet, dona do Google, e restaurar a concorrência nos mercados de bolsa e de servidores de anúncios, disse o DOJ em um processo judicial na segunda-feira (5).

No mês passado, a juíza distrital Leonie Brinkema, de Alexandria (Virgínia), declarou o Google responsável por "adquirir e manter intencionalmente o poder de monopólio" nesses dois segmentos. A decisão foi mais um golpe para a empresa, já que um outro juiz considerou, em 2024, que o Google detinha também um monopólio ilegal na pesquisa online.