Astronautas da Apollo 11 beberam água do Brasil na Lua? Há evidências

Essas células não existiam na parte da nave que desacoplou e pousou na Lua, o chamado módulo lunar Eagle. Por isso, Neil Armstrong e Buzz Aldrin levaram bolsas de água para beber. E não há evidências que comprovem se elas foram preenchidas com o conteúdo de garrafas Lindoya.

A cidade de Orlando, na Flórida, alardeia desde o fim dos anos 1960 que toda água levada na missão era do sistema de abastecimento municipal — água de torneira mesmo, após passar por um minucioso processo de purificação.

Astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, logo após Neil Armstrong, na missão Apollo 11, em 20 de julho de 1969 Imagem: Nasa

Outra possibilidade é que a água brasileira tenha, sim, sido usada para os astronautas, mas em atividades em Terra na base da Nasa, antes ou após a missão.