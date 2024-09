Eclipse lunar faz show no céu nesta terça; como assistir, se o tempo ajudar

Um eclipse parcial da Lua ocorrerá na noite desta terça-feira (17).

Como será

O eclipse ocorre quando há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua cheia. Como resultado, o nosso satélite fica parcialmente escuro à noite. No caso desta terça-feira, a Lua terá 3,5% da sua área de disco encoberta.

O evento poderá ser visto entre as 23h12 de terça (17) e 0h16 de quarta-feira (18) em todo o Brasil. "Como a sombra da Terra é bem grande em relação à Lua, quando a Lua entra na sombra da Terra, visualiza-se a Lua eclipsada. Ou seja, para os locais onde é noite na hora do eclipse, será visível —o que vai diferir de um local para outro é a altura da Lua no céu", explica Josina Nascimento, diretora de comunicação e popularização da ciência do Observatório Nacional, em comunicado.