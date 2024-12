Como a física e a química podem melhorar muito a lavagem da sua roupa

Seja nas pedras do rio, nos tanques das lavanderias ou na mais moderna máquina de lavar, a lavagem das roupas é uma questão de ciência. Da batida da roupa ao amaciante que usamos, todos são processos físicos ou químicos responsáveis pela roupa limpinha e cheirosa no fim do processo. E a ciência pode ajudá-lo (e muito) nessa tarefa cotidiana.

"É a física, estúpido"

A mecânica é responsável por parte importante da extração de sujeira. Não adianta colocar sabão e abandonar a roupa no balde. É preciso esfregar ou bater a roupa para que as partículas se soltem das fibras do tecido.

O "bate e volta" feito pela máquina tem uma razão bem específica para ocorrer desta maneira. Essa batida abre o poro das roupas e possibilita a entrada da água com o sabão.