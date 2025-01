Presente em pilhas, sabor mais amargo do mundo pode ser usado até na guerra

A substância foi lançada sob o nome comercial Bitrex. A companhia patenteou o benzoato de denatônio como um desnaturante, aditivo que, quando colocado em qualquer produto, altera as características do mesmo, ajudando a impedir a ingestão acidental ou proposital por crianças, adultos e animais.

Mas começou a ser usado de outras formas. Em um dos seus usos mais recentes, a empresa Duracell lançou no Brasil uma pilha moeda (usada em controles remotos, alarmes de carro, entre outros equipamentos) com o benzoato de denatônio. O objetivo, segundo a companhia, é ajudar na prevenção de acidentes domésticos com criança pequenas e bebês.

Com poucas gotas é possível detectar o sabor. O nível de detecção do sabor é extremamente baixo: 1 parte por 500 milhões. Ou seja, com algumas poucas gotas podemos detectar o amargor mesmo se o composto fosse diluído em uma piscina olímpica cheia, de acordo com a empresa Macfarlan Smith.

A substância pura é tóxica, sendo classificada como perigosa se ingerida e nociva para a vida aquática. Da mesma forma, seu uso e descarte é acumulativo no meio ambiente. Estudo publicado por cientistas na Universidade de Tübingen, na Alemanha, ilustram graduações de toxicidade do composto. Concentrações maiores que 1000 mg/L (miligrama por litro) se tornaram letais para certos invertebrados e a espécie de peixe truta arco-íris. Concentração na faixa de 5 e 10 mg/L influenciou a reprodução de uma espécie, além de reduzir a biomassa em águas doces, de acordo com a pesquisa.

Para humanos, devido a sua amargura aversiva, é muito improvável uma ingestão em quantias letais. E caso você queira entender o gosto do composto aqui abordado, não recomendamos nenhuma atitude exploratória, mesmo em nome da ciência.

*Com informações de reportagem publicada em 10/12/2021