Macacos têm trato vocal, mas 'detalhe' os impede de falar como humanos

Traços do comportamento humano podem ser encontrados de diferentes maneiras no macaco. Ele é capaz, por exemplo, de escolher amizades com base em afinidades, revoltar-se quando é vítima de uma injustiça e até mesmo ter consciência da morte. Mas, será que eles poderiam falar? Teoricamente, sim.

Cientistas descobriram que, na verdade, um macaco pode reproduzir a fala humana pois tem trato vocal (espaço compreendido entre as pregas vocais e os lábios, usado para o desenvolvimento da fala) capaz de produzir os mesmos sons que os humanos. A descoberta foi publicada na revista Science Advances.

Por que não falam, então?

O cérebro e suas restrições neurais. O estudo não só rebate a teoria mais aceita nas últimas décadas, de que era a anatomia do animal o fator determinante para que ele não fale, como volta a colocar a teoria darwiniana —que destaca as restrições neurais dos símios como fator crucial para isso— em destaque.