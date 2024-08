Drone substitui ser humano na inspeção de torre de transmissão de energia

Devido a um acordo de confidencialidade, Pierre não revela o nome da empresa de energia elétrica que contratou o projeto.

Outros dispositivos

Além do drone, o Instituto Eldorado criou um veículo autônomo para executar tarefas similares à máquina voadora, mas no chão. Dada uma rota, o carrinho segue o percurso até seu destino. Usa seus sensores para evitar obstáculos e entraves.

São dois bons exemplos de trabalhar diferentes tecnologias com o propósito de criar um produto que vai ser útil e vai ajudar as empresas a abordar problemas que têm hoje

Mateus Pierre, diretor do Instituto Eldorado

Ambos os projetos estão relacionados com o conceito de inovação aberta. O pesquisador afirma que o mundo vive atualmente uma era exponencial, na qual uma única empresa tem dificuldade para dominar todas as tecnologias e, trabalhar em parceria com organizações com diferentes espectros de desenvolvimento ajuda na produção de seus próprios equipamentos.