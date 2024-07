Por que furto de celular superou roubo? Detalhe facilita vida do criminoso

O furto facilita o cometimento de outros crimes, principalmente se o celular for pego desbloqueado. Com acesso ao aparelho, é possível fazer transações bancárias, compras, entre outros.

No furto, pode ser mais fácil obter o celular desbloqueado do que no roubo. No roubo, o criminoso tem de pedir a senha; no furto, se o celular estiver desbloqueado, ele não vai ter de pedir senha nenhuma. Furtos podem ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa mexe no celular na rua e tem o aparelho subtraído por alguém que passa de bicicleta.

O roubo envolve uma grave ameaça, como uma arma. Enquanto no furto, por exemplo, o cara da bicicleta pega o telefone desbloqueado e consegue fazer várias transações, como compra de comida em apps, e até acessar o aplicativo de banco.

Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O que aconteceu

Em 2023, houve 937.294 ocorrências relacionadas aos crimes de furto e roubo de celulares no país —o que dá quase 2 celulares subtraídos por minuto. No ano passado, houve 4,7% menos ocorrências do que no ano anterior.

De todas essas ocorrências: