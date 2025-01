Estratégia bilionária de Trump aponta futuro da IA na mão de poucos

A proposta é utilizar todos os recursos disponíveis - dinheiro, conhecimento e política - para chegar na chamada IA Geral e, quem sabe, avançar até a Superinteligência para garantir a supremacia dos EUA.

Embora não haja um consenso sobre a definição exata de IA Geral - além da ideia de que se trata de um modelo com capacidades cognitivas equivalentes às humanas -, a proposta se mostra sedutora, convencendo fundos de investimento a apostarem em algo que pode ser a última grande inovação da humanidade.

Tudo isso ficou evidente na coletiva de Trump com empresários na Casa Branca, criando um cenário que mesclava a urgência de uma política de Estado com os contornos de uma história sci-fi. Era como se todos ali quisessem dizer que este é um caminho sem volta, e que a IA desenvolvida por eles vai guiar o futuro da humanidade.

As promessas para o público doméstico são chamativas. Trump falou na criação de 100 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, enquanto Larry Ellison, da Oracle, destacou que a IA permitirá o desenvolvimento de vacinas de mRNA personalizadas para combater o câncer.

Objetivo: EUA grande e dominante em IA

A mensagem também foi clara para o resto do mundo: não tentem competir conosco. É a tentativa de demonstração de uma força intransponível de quem começa a enxergar sombras assustadoras. Se os Estados Unidos pareciam dominar o jogo com ampla vantagem, nos últimos meses foram surpreendidos com empresas chinesas apresentando modelos que competem de frente com os de OpenAI, Google e outros.