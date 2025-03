Hollywood trava guerra contra gigantes da IA; debate já avançou no Brasil

Alguns pensadores defendem que o conhecimento acumulado e disponível poderia ser utilizado como um "bem comum". Eu gosto da ideia, mas pergunto se isso é coerente quando o conhecimento está sendo utilizado por empresas enormes para treinar modelos proprietários e fechados?

Se fosse algo focado em modelos abertos o argumento até poderia fazer sentido, como já acontece com algumas exceções para propósitos de pesquisas. O dilema está em como equalizar o avanço tecnológico com a valorização do trabalho criativo humano, ainda mais quando sabemos que é a humanidade que cria todo o combustível criativo das máquinas.

Discussão no Brasil avançou no Congresso

Enquanto a discussão está acalorada nos EUA, aqui no Brasil ela já avançou. O PL 2338/2023, que visa regular a IA no Brasil e foi aprovado no Senado no fim de 2024, obriga quem desenvolve IA a informar quais conteúdos protegidos por direitos autorais foram utilizados no treinamento do modelo e prevê uma possível remuneração aos seus proprietários.

Esse foi um item que gerou muito debate e resistência. Os desenvolvedores brasileiros dizem que isso vai atrasar ainda mais o Brasil na disputa pela IA. Embora seja um argumento similar ao da OpenAI, precisamos considerar que as startups brasileiras não têm o mesmo poder econômico das Bigtechs dos EUA.

O Projeto de Lei agora vai ser discutido na Câmara dos Deputados e muita coisa pode mudar - inclusive essa discussão sobre direitos autorais. Mas, por ora, o que sabemos é que a classe artística brasileira conseguiu convencer mais do que os artistas nos EUA.