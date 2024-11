'Parem a contagem': como 'novo Twitter' pode interferir na apuração nos EUA

Na verdade, é certeza que isso vai acontecer, especialmente se Trump não sair vencedor até o fim da noite.

Já assistimos esse filme antes em 2020 quando, usando as redes sociais, Trump causou um alvoroço dizendo que as eleições estavam sendo roubadas na cara de todo mundo.

Quem não lembra do famoso tweet "Stop the Count" (Parem a contagem) no momento em que o Joe Biden estava próximo a ultrapassá-lo na contagem de votos?

A polarização continua a mesma, até mais acirrada. O que mudou, no entanto, foi a configuração informacional e comunicacional.

Em 2020, as plataformas faziam grande esforço para garantir a integridade da informação impulsionada por um escrutínio público. Agora a sensação é de liberou geral, especialmente no X (antigo Twitter).

No último pleito, o X foi um dos primeiros a agir contra a ofensiva de Trump contra o processo eleitoral.