Estava esperando um texto genérico, mas fiquei realmente surpreso e assustado logo com o primeiro resultado.

O ChatGPT trouxe coisas específicas de assuntos que tenho interesse e montou um perfil com o qual eu me identifico.

Em alguns momentos, a resposta trouxe informações explícitas de nossas interações, mas o surpreendente é que a ferramenta também inferiu traços de personalidade a partir do meu padrão de uso da ferramenta.

Por exemplo, dizer que eu sou curioso e futurista não é algo tão difícil, até porque criatividade, futurismo e design especulativo são temas recorrentes nas minhas conversas com o chatbot.

Porém, ele inferiu traços de personalidade a partir de um tipo específico de uso que eu faço da ferramenta: melhorar as transições entre os parágrafos nos textos que eu escrevo.

Sim, se tem um uso que eu faço frequente da ferramenta é analisar como posso deixar meus textos mais fluídos. Em vez de pedir para o chatbot mudar meu conteúdo, eu peço para dar uma nota de zero a dez para a fluidez do texto, apontar os parágrafos com alguma deficiência e sugerir alternativas.