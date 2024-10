Por que acreditamos em teorias da conspiração e como a IA pode nos salvar

E nós somos tão vulneráveis que um estudo mostrou que apenas uma única exposição a uma manchete falsa já aumenta significativamente a probabilidade de as pessoas acreditarem que a informação seja verdadeira. Caso ela seja dita repetidamente, tendemos acreditar ainda mais.

Isso tem até um nome: o efeito da verdade ilusória. Nós acreditamos mais e mais conforme a informação se torna familiar para nós. Se a mensagem tiver conteúdos que eliciam emoções e estejam conectados com valores morais das pessoas, como acontece com as teorias da conspiração, o efeito é ainda maior.

O problema é que sair deste loop não é uma tarefa fácil. Diversos estudos mostram que uma mentira continua fazendo efeito mesmo depois que a pessoa aprendeu que aquilo é falso.

Uma meta-análise com 32 estudos investigou que corrigir uma mentira reduz o efeito, mas não a elimina por completo. E outra pesquisa em neurociência mostrou que traços das mentiras continuam existindo no cérebro junto com a informação que a desmente.

Aprender a verdade não apaga a mentira. Combater as mentiras depois que elas entram no cérebro da pessoa é difícil. Uma estratégia é fazer as pessoas questionarem a informação antes de absorvê-las como verdadeiras, mas para isso precisaríamos de um esforço educacional e de letramento digital.

A IA pode ser uma aliada nesse processo.