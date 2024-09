Nova fase: OpenAI lança IA com capacidade de raciocínio e aumenta os riscos

Mas quanto mais poderosa a IA, mais desafios de governança e segurança teremos pela frente.

Por exemplo, este é o primeiro modelo que a OpenAI atribui uma classificação "média" para o risco de uso em armas químicas, biológicas e nucleares.

Todos os modelos anteriores da empresa tinham recebido a classificação de risco abaixo após os testes de avaliação.

Os assinantes da versão "Plus" do ChatGPT já podem usar o novo modelo "o1". No entanto, este é um modelo que, dependendo do tipo de tarefa que você for executar, não traz melhorias significativas e nem tem todas as funcionalidades implementadas.

E antes que eu me esqueça, a OpenAI precisa contratar urgentemente profissionais de branding. Os nomes dos modelos seguem criando uma confusão danada.