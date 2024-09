Supercomputador de Musk para treinar IA é 'game-over' para concorrentes?

Muita gente repercutiu o anúncio de Musk como se fosse quase um game-over para os competidores, como se agora ele fosse o único com uma infraestrutura para treinar as próximas gerações de IA. Porém, a coisa não é bem assim.

O diferencial do "Colossus" é ter criado em uma infraestrutura em cluster integrando a quantidade absurda de 100 mil GPUs, mas isso não quer dizer que os concorrentes não tenham capacidade de fazer frente a esse lançamento.

Para se ter uma ideia do que eu estou falando, Mark Zuckerberg havia anunciado no começo deste ano o plano de adquirir 350 mil GPUs H100 para treinar a próxima geração de IA com a promessa de se aproximar da Inteligência Artificial Geral (AGI).

De acordo com o CEO da Meta, a empresa chegará no fim do ano com um poder computacional equivalente a 600 mil GPUs H100, quando levado em consideração outras GPUs que a organização já possui.

Esse montante de processadores de última geração das Bigtechs é tão absurdo que perdemos o senso da realidade.

É difícil imaginar o que seria um cluster de 100 mil GPUs H100, por exemplo, mas precisamos materializar esses números para entender como o mundo está se dividindo a partir das diferenças do poder computacional entre as regiões.