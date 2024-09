Joaquin Phoenix teve um sonho e deu à luz um novo e musical "Coringa"

Na cadeia, ele é cativado por uma paciente de asilo, Harleen Quinzel, interpretada por Lady Gaga, que retribui sua paixão -- e a sua intensa história de amor se desenrola em cenas alucinantes de música e dança.

"Tive um sonho em que estava atuando como Coringa, fazendo canções, e liguei para Todd porque achei que poderia haver algo ali", disse o ator norte-americano em uma entrevista coletiva.

Em um drama de tribunal, um conto de prisão corajoso e um romance terno, o filme é apimentado com Phoenix e Gaga cantando interpretações exclusivas de clássicos, como "Get Happy", de Judy Garland, e o hino do showbiz, "That's Entertainment", dando ao filme uma sensação muito diferente de seu antecessor.

"A forma como a música é usada é para realmente dar aos personagens uma maneira de expressar o que eles precisam dizer, porque a cena e apenas o diálogo não são suficientes", disse Lady Gaga, cantora e compositora norte-americana, que também se tornou uma atriz de sucesso.

DIETA RIGOROSA

Phoenix ganhou as manchetes com o primeiro Coringa quando revelou que havia perdido 23,6 kgs na preparação para o papel. Dessa vez, ele passou por uma transformação semelhante, sugerindo, mas depois negando, que também havia perdido 21,3 kgs para a sequência.